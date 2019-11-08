Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası - Avusturyalı golfçü Schwab zirvede

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, dünya çapında sıralamaya giren 74 golfçünün yanı sıra Türkiye'den de bir sporcu mücadele ediyor.

Turnuvada, son iki senenin Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour'un genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıktı.

2020 Ryder Cup Avrupa takımının kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu'nun genç yıldızlarından "C.T. Pan" olarak bilinen Pan Cheng-tsung, Türk Hava Yolları'nın sağladığı "wild card"la turnuvada yer aldı. Turnuvaya Türkiye'den Taner Yamaç katılıyor.

Dün zirveyi paylaşan sporculardan Avusturyalı Matthias Schwab, ikinci gün mücadeleleri sonunda -12 puanla ilk sırada yer aldı. Bu sporcuyu -11 puanla İsveçli Alex Noren, Belçikalı Thomas Detry, İngiliz Ross Fisher ile Danny Willett takip etti.

Organizasyon, 10 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.