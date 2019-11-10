Son Dakika Haberleri: Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda son gün atışları başladı
Son Dakika Spor Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda son gün atışları başladı

Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda son gün atışları başladı

7 saat önce

Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda son güne girildi.

Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda son gün atışları başladı, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda son güne girildi.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, dünya çapında sıralamaya giren 74 golfçünün yanı sıra Türkiye'den de bir sporcu mücadele ediyor.


Turnuvada son gün öncesinde Avusturyalı Matthias Schwab -18 puanla ilk sırada yer alıyor. Bu sporcuyu -15 puanla İngiliz Ross Fisher ve ABD'li Patric Reed, İskoçya'dan Robert Macintyr, Fransız Benjamin Hebert, İngiliz Tyrrell Hatton takip ediyor.


Sporcular dördüncü ve son gün, şampiyonluk için mücadele verecek.

Turnuva bugünkü müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türk Hava Yolları, Antalya, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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