Turkish Airlines Open'da final gününe Matthias Schwab lider girdi

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın üçüncü gününü, Avusturyalı golfçü Matthias Schwab lider tamamladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'ndeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde düzenlenen ve European Tour Rolex Serisi'nin 6'ncı ayağı olarak gerçekleştirilen turnuvada, son iki yılın şampiyonu olan Justin Rose'un da aralarında yer aldığı 75 oyuncu mücadele ediyor. İlk günün liderliğini İngiliz Tom Lewis ile paylaşan, ikinci günü lider kapatan Matthias Schwab, üçüncü günü de lider tamamladı. Schwab, -6 oynayarak toplamda -18 ile final raunduna en yakın rakibinin üç vuruş önünde lider başlayacak. Genel sıralamada ikinciliği İngiliz Ross Fisher ve 2018 Masters şampiyonu Patrick Reed, İskoç Robert Macintyre, Fransız Benjamin Hebert ve İngiliz Tyrrell Hatton -15 ile paylaştı. Son iki yılın Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose ise +1 oynadı ve toplamda -9 ile 25'incilikte yer aldı.

Milli oyuncu Taner Yamaç ise turnuvada üçüncü raundu +7 ile bitirdi.

Diğer yandan İngiliz Matthew Southgate ve İspanyol Nacho Elvira, gün sonunda driving rangede genç oyuncularla buluştu ve golf kliniği gerçekleştirdi.