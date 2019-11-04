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Turkish Airlines World Golf Cup 2019 finali başlıyor

6 saat önce

Türk Hava Yolları'nın (THY) 2013 yılından beri düzenlediği Turkish Airlines World Golf Cup 2019'un finali bu yıl Antalya'da gerçekleşecek.

Turkish Airlines World Golf Cup 2019 finali başlıyor, System.String[]

Türk Hava Yolları'nın (THY) 2013 yılından beri düzenlediği Turkish Airlines World Golf Cup 2019'un finali bu yıl Antalya'da gerçekleşecek.

THY'nin kapsamlı uçuş ağı içerisinde yer alan 70 ülkedeki 101 destinasyonda gerçekleşen Turkish Airlines World Golf Cup (TAWGC) serilerine milli havayolunun davetlisi olarak 8 binden fazla sporcu katıldı. Dünyanın dört bir yanından turnuvaya katılım gösteren amatör golfçüler, 4-5 Kasım tarihlerinde finalde yarışacak. TAWGC finalinin kazananı, 2013 yılından beri düzenlenen ve bu yıl da 7- 10 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek Turkish Airlines Open Pro-Am profesyonel golf turnuvasında dünyaca ünlü golfçülerle yarışma fırsatı bulacak.Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı turnuvaya ilişkin, "Turkish Airlines World Golf Cup, 2013 yılından beri yaygın uçuş ağımızı oluşturan birçok noktada düzenlediğimiz önemli bir turnuva. Bu yıl toplamda 101 destinasyonda gerçekleştirdiğimiz amatör golf serimiz, etkinlik alanını her geçen yıl daha da artırıyor. Turnuvamızı, denizi ve doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezimiz Antalya'da gerçekleştirmekten ve bu sayede davetli oyuncularımızın unutmalarının mümkün olmadığı keyifli bir final serisini her yıl hayata geçiriyor olmaktan oldukça memnunuz" açıklamasında bulundu.


Türk Hava Yolları, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:44 Kaynak: DHA
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