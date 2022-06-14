"Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi - Son Dakika
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"Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi

14.06.2022 21:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı uçakların üzerine artık "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla hakkında gelen tepkilere AK Parti'den cevap geldi. MKYK sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu konudaki tartışma yanlış tartışmadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konularda eleştirilecek, yargılanacak son kişidir. Devletin başıdır. Nerede Türkiye nerede Türk kullanılacağı konusundaki hassasiyeti açıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı bir konuşmada Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili alınan yeni kararı duyurarak, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" diye konuşmuştu.

MERAL AKŞENER'DEN KARARA TEPKİ

Türk anlamına gelen 'Turkish' kelimesinin Türkiye ile değiştirilme kararı, sosyal medyada ve birçok kesimde tepkiyle karşılanırken konuyla ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİLERE YANIT

MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin yaptığı konuşmasında tepkilere yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu ifadeler Türkçeleştirirken sanki Türk yerine Türkiye kullanılmış gibi söyleniyor. Eğer kullanılanın Türkçesi Türk ise o da Türk kullanılacak, Türkiye ise Türkiye kullanılacak. Bu konudaki tartışma yanlış tartışmadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konularda eleştirilecek, yargılanacak son kişidir. Devletin başıdır. Nerede Türkiye nerede Türk kullanılacağı konusundaki hassasiyeti açıktır" dedi.

TÜRKİYE TALEP ETMİŞTİ

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke ismi, "Türkiye" olarak değiştirilmişti. BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez "Turkey" yerine Türkiye olarak kullanılmıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi - Son Dakika
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