Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’na ilk direkt taşımasını gerçekleştirdi
42 dakika önce
Hava kargoda 124 ülkeye hizmet veren Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'na ilk direkt uçuşunu gerçekleştirdi.
Hava kargoda 124 ülkeye hizmet veren Turkish Cargo, İstanbul
Havalimanı'na ilk direkt uçuşunu gerçekleştirdi. 85'i direkt kargo noktası olmak üzere 300'den fazla destinasyona hizmet veren Turkish Cargo'nun hedefi kısa zamanda ilk beş şirket arasına girmek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:57
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