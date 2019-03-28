Son Dakika Haberleri: Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’na ilk direkt taşımasını gerçekleştirdi

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’na ilk direkt taşımasını gerçekleştirdi

42 dakika önce

Hava kargoda 124 ülkeye hizmet veren Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'na ilk direkt uçuşunu gerçekleştirdi.

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’na ilk direkt taşımasını gerçekleştirdi, System.String[]
Hava kargoda 124 ülkeye hizmet veren Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'na ilk direkt uçuşunu gerçekleştirdi. 85'i direkt kargo noktası olmak üzere 300'den fazla destinasyona hizmet veren Turkish Cargo'nun hedefi kısa zamanda ilk beş şirket arasına girmek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:57 

Ekonomi
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