Turkish Cargo, kıtalar arası kurduğu hava kargo köprüsüyle Kovid-19 aşılarını taşıyor - Son Dakika

Turkish Cargo, kıtalar arası kurduğu hava kargo köprüsüyle Kovid-19 aşılarını taşıyor

19.11.2020 09:13
Turkish Cargo, kıtalar arası kurduğu hava kargo köprüsüyle Kovid-19 aşılarını taşıyor, System.String[]

Türk Hava Yollarının (THY) kargo markası Turkish Cargo, Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine ulaştırmaya başladı.

Türk Hava Yollarının (THY) kargo markası Turkish Cargo, Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine ulaştırmaya başladı.

?THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo'nun, Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarını yaklaşık 17 bin kilometre uçuş mesafesi uzaklıkta olan Brezilya'ya taşıdığı belirtildi. Özel soğutma sistemlerine sahip 7 konteynere yüklenen Kovid-19 aşılarının, Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Güney Amerika'nın en büyük kenti olan Sao Paulo'ya korunaklı şekilde ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turkish Cargo; Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi önemli ve sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400'den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturdu, üretilen ve üretilme aşamasında olan Kovid-19 aşılarını tüm dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılığını sürdürüyor. IATA CEIV (Center of Excellence for Independent Validators) pharma sertifikasına sahip Turkish Cargo, ilaç taşımacılığı için tasarladığı ve global standartları sağladığı 'TK Pharma' ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zinciri koruyor. Pandemi dönemi boyunca dünyanın dört bir yanına yoğun şekilde ilaç taşıması gerçekleştiren başarılı marka, ocak-eylül ayları arasında 40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıdı ve bu dönemde ilaç taşımalarında yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydetti."

-Turkish Cargo, Kovid-19 aşı taşımaları için kapasite artışı sağladı

Açıklamada, Turkish Cargo'nun aşı, ilaç ve ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek için ilave 1200 metrekare alana sahip ısı kontrollü akıllı depoyu devreye aldığı belirtildi.

Ayrıca sektörün en büyük aktif konteyner tedarikçileri ile yapılan anlaşmalar sonucunda, soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasitenin yüzde 30 seviyelerinde artırıldığı aktarılan açıklamada, Turkish Cargo'nun anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25 bin tona kadar yükselttiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde aralıksız olarak sürdürdüğümüz iş süreçlerimizle birlikte tedarik zincirinin devamlılığına ciddi katkılar sağladık ve soğuk zincir ayak izimizi tüm dünyada genişlettik. Turkish Cargo olarak, kıtalar arasında soğuk zinciri korumak için; -20/25 derece aralığında olan özel sıcaklık kontrollü depolama odaları, ilaç bakım ekipleri, aktif konteynerler, termal taşıyıcılar gibi endüstriyel çözümler sunuyoruz. Küresel anlamda tüm yeterliliklere ve sertifikalara sahip olduğumuz özel kargo taşımalarımızla birlikte, mevcut ve geliştirilecek olan aşıları tüm dünyaya ulaştırmaya hazırız."

Çin Halk Cumhuriyeti, Turkish Cargo, Güney Amerika, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turkish Cargo, kıtalar arası kurduğu hava kargo köprüsüyle Kovid-19 aşılarını taşıyor - Son Dakika


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