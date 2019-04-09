Turkish Cargo Küresel Pazarda Büyümeye Devam Ediyor

Enver ALAS/ İSTANBUL, ( DHA) TÜRK Hava Yolları(THY)'nin hava kargo markası Turkish Cargo, şubat ayında küresel hava kargo pazarında yaşanan daralmaya rağmen taşınan kargo tonajını yüzde 9,6 oranında artırdı.

Enver ALAS/ İSTANBUL, ( DHA) TÜRK Hava Yolları(THY)'nin hava kargo markası Turkish Cargo, şubat ayında küresel hava kargo pazarında yaşanan daralmaya rağmen taşınan kargo tonajını yüzde 9,6 oranında artırdı. Böylelikle WACD (World Air Cargo Data) listesinde 7'nci sıraya yükselen Turkish Cargo, dünyanın en iyi 5 hava kargo markası olma hedefine bir adım daha yaklaştı.



THY Basın Müşavirliği, hava kargo taşımacılığına ilişkin son verileri yaptığı yazılı açıklama ile paylaştı. Buna göre, Turkish Cargo, hava kargo pazarının yüzde 5,8 oranında daralma gösterdiği ve IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) raporlarına göre talebin yüzde 5,7 oranında düştüğü ocak ve şubat ayı verilerine göre; yüzde 9,6 tonaj artışı sağlayarak, WACD listesinde 7'nci sıraya yükseldi.



Bu artışla Turkish Cargo, yılın ilk iki ayında satılan tonaj bazındaki pazar payını, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 0,6 puan artırarak yüzde 4,3'e; kümüle pazar payını ise 0,4 puanlık artışla yüzde 4.1'e yükseltti.



İLKER AYCI: 12'NCİ SIRADAN 7'NCİLİĞE YÜKSELDİK.



Açıklamada Turkish Cargo'nun yükselen performansına ilişkin THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın görüşlerine yer verildi. Aycı, "Turkish Cargo'nun, küresel hava kargo pazarındaki yükselişini aralıksız sürdürmesi bizleri mutlu ediyor. 2019 yılının ilk iki ayında yakaladığımız bu başarının da sürpriz olduğunu söyleyemeyiz. Biz, bu şaşırtıcı başarıları iki yıldır yaşıyoruz. Son iki yıl içerisinde Avrupa ve Uzakdoğu'dan beş büyük global hava kargo markasını geride bırakarak, 12'nci sıradan 7'nciliğe yükseldik. Özellikle pazardaki talebin daraldığı ve sektörü kara kara düşündüren rakamların dolaştığı ortamda, bu başarı Turkish Cargo'nun geleceğini daha da aydınlatıyor. Ortaya koyduğumuz kararlılık ve hava kargo pazarındaki büyüme stratejimiz ile Turkish Cargo, dünyanın en iyi 5 hava kargo markası arasında yer alacak. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



ATATÜRK HAVALİMANI VE İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN OPERASYONLAR SÜRECEK



Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonuyla birlikte "Dual Hub"(çift merkez) olarak Atatürk ve İstanbul Havalimanlarından operasyonlarını sürdürecek olan Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'nın tüm fazları tamamlandığında, 300 bin metrekare kapalı alana sahip kargo terminalinde yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak.



THY'nin kargo taşıma kapasitesi ile 124 ülkede 307 destinasyona ulaşan ve buna ek olarak kargo uçağı filosu ile 86 noktaya direkt olarak kargo uçuşu gerçekleştiren Turkish Cargo, mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla hizmet kalitesini her geçen gün yükseltiyor.





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