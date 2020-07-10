Turkish Cargo'nun dijital çözüm ortağı "CARGY" hizmete girdi - Son Dakika

Turkish Cargo'nun dijital çözüm ortağı "CARGY" hizmete girdi

Turkish Cargo, müşterilerine kargolarının güncel durumlarını 7/24 sorgulayabilme imkanı sunan "CARGY'" isimli yapay zeka robotunu canlıya aldı.

Turkish Cargo, müşterilerine kargolarının güncel durumlarını 7/24 sorgulayabilme imkanı sunan "CARGY'" isimli yapay zeka robotunu canlıya aldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo ailesinin yeni üyesi olan yapay zeka temelli chatbot "Cargy", ilk güncellemesinde kullanıcılara, havayolu konşimento (AWB) numarası üzerinden kargo gönderilerinin güncel durum bilgisi ile müsait tarih ve sefer sorgulama imkanı sunuyor.

Türkçe ve İngilizce dil seçeneği ile "0850 333 0777" WhatsApp numarası aracılığıyla hizmet veren Cargy, eylül ayında gerçekleşecek ikinci geliştirmede ücret bilgilerinin sorgulaması ve aralık ayındaki üçüncü güncellemesinde ise kargoya yönelik diğer bilgileri sorgulama imkanını sunacak.

Uygulama ile tüm kargo gönderilerinin durumunun istenildiği zaman öğrenebilinecek ve ihtiyaca uygun sefer sorgulamaları gerçekleştirilecek.

Teknolojik altyapısını her geçen gün geliştiren ve dijitalleşme adımlarıyla küresel ağında bulunan müşterilerine kolaylıklar sunan Turkish Cargo, hizmet kalitesini de geliştirmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turkish Cargo'nun dijital çözüm ortağı 'CARGY' hizmete girdi - Son Dakika
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