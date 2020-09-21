Turkish Cargo'dan pandemi rekoru - Son Dakika

Turkish Cargo'dan pandemi rekoru

Bayrak taşıyıcı hava kargo markası Turkish Cargo, 2020'nin ilk yarısında her 20 hava kargosundan birini taşıyarak özel kargo taşımalarında yüzde 67 oranında büyüme sağladı.

Bayrak taşıyıcı hava kargo markası Turkish Cargo, 2020'nin ilk yarısında her 20 hava kargosundan birini taşıyarak özel kargo taşımalarında yüzde 67 oranında büyüme sağladı.

Türk Hava Yolları'nın başarılı hava kargo markası Turkish Cargo, küresel havacılık sektörü için zorlu geçen pandemi döneminde güçlü bir yükseliş kaydetti. Bayrak taşıyıcı marka, 2020 yılının ilk yarısında sergilediği performansla özel kargo taşımalarında yüzde 67 oranında büyürken küresel pazar payını da yüzde 3,9'dan yüzde 5,4'e çıkardı.

PANDEMİ SÜRECİNDE REKOR BÜYÜME

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülkelerin sınırlarını uzun bir süre kapattığı ve uçuş yoğunluğunun yüzde 90 oranında azaldığı ilk 6 ayda, global hava kargo pazarı da yüzde 28 oranında daraldı. Aynı dönemde Turkish Cargo gıda, medikal ürün ve ilaç taşımaları ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarını güçlü bir şekilde sürdürdü ve rekor seviyede büyüme sağladı. Filosunda bulunan kargo uçaklarına ek olarak, Türk Hava Yolları'nın geniş gövde yolcu uçaklarını da kargo taşımalarında değerlendiren başarılı marka, uluslararası tedarik zincirinin aksamaması adına küresel bir köprü vazifesi gördü.

"ZİNCİRLERİ KIRMAYI GÜÇLÜ ÜLKEMİZDEN ÖĞRENDİK"

Turkish Cargo'nun büyüme rakamlarına ilişkin paylaşımda bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Yılın ilk 6 ayında hava kargo sektörü yüzde 28,5 oranında daralırken Turkish Cargo markamız yüzde 67 oranında büyüdü. En zorlu şartlarda dahi en iyisini yapmayı, zincirleri kırmayı güçlü ülkemizden öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.

İLAÇ VE MEDİKAL ÜRÜNLERİ TÜM DÜNYAYA ULAŞTIRDI

Global hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından oluşturulan eğitim, değerlendirme ve validasyon süreci sonunda "CEIV Pharma" sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, 1 Şubat - 31 Ağustos tarihleri arası 30 bin tona ilaç ve 10 bin tona yakın medikal ekipman taşıması gerçekleştirirken, sadece haziran ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla bin 100'den fazla sefer düzenledi.

TURKİSH CARGO, KORONA VİRÜS AŞISINI DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRMAK İÇİN HAZIR

Korona virüs pandemisine karşı geliştirilecek olan aşının tüm dünyaya ulaştırılabilmesi kapsamında hem geniş uçuş ağı hem de aşı taşıma yeterlilik sertifikalarıyla Turkish Cargo ön plana çıkıyor. Marka, aktif ısı kontrollü olan Envirotainer ve CSafe konteynerleri, elektrikli klima kabı olan Opticooler, Termal Dolly ve termal izolasyonlu tek kullanımlık örtüler kullanarak yüksek hassasiyete sahip olan sağlık ürünlerini taşıma konusunda önemli bir güce sahip.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "CEIV Pharma, CEIV Fresh, CEIV Live Animal" sertifikalarının üçüne birden sahip ilk hava kargo markası Turkish Cargo, İstanbul ve Atatürk havalimanlarındaki tesislerinde, toplam 3 bin 500 metrekare alanı bulunan farklı ısı aralıklarına sahip özel kargo depolama odalarında yüksek standartlarda koruma sağlıyor. 'Raise the Bar' misyonuyla; saygı çerçevesinde diyaloğa dayalı çalışma yöntemi, karşılıklı güven ve açık iletişim sağlayarak değer üreten Turkish Cargo, takım ruhuyla hareket ederek başarı çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak hareket eden başarılı marka, ekosistemi bozmadan doğaya saygılı şekilde yürüttüğü iş süreçleriyle değer üretiyor ve gelişim odaklı iyi bir iş ortağı olmayı sürdürüyor.

Ferhat Yasak/ (İHA)

Turkish Cargo'dan pandemi rekoru

Türk Hava Yolları, Turkish Cargo, Koronavirüs, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkish Cargo'dan pandemi rekoru - Son Dakika Ekonomi

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