Son Dakika Haberleri: Turkish Cargo, Sevgililer Günü İçin 4 Bin Ton Çiçek Taşıdı

Turkish Cargo, Sevgililer Günü İçin 4 Bin Ton Çiçek Taşıdı

28 dakika önce

Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası unvanıyla 124 ülkeye hizmet sağlayan Turkish Cargo, Sevgililer Günü'ne dolayısıyla artan talep nedeniyle dört bin ton çiçek taşıdı.

Turkish Cargo, Sevgililer Günü İçin 4 Bin Ton Çiçek Taşıdı, System.String[]
Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası unvanıyla 124 ülkeye hizmet sağlayan Turkish Cargo, Sevgililer Günü'ne dolayısıyla artan talep nedeniyle dört bin ton çiçek taşıdı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo özel kargo taşımalarından bir yenisini bu kez özel bir gün için gerçekleştirdi.

Bayrak taşıyıcı kargo markası, Sevgililer Günü'nde artan çiçek talebini karşılamak amacıyla Kenya'nın başkenti Nairobi ve Ekvator'un başkenti Quito çıkışlı gerçekleştirdiği charter seferleriyle dünyanın dört bir yanına çiçek götürdü.

Turkish Cargo, charter seferlerinin yanı sıra Nairobi'den Stansted, Narita, Maastricht ve Riyad'a; Quito'dan Amsterdam, Pekin, Manila, Cakarta ve Taiwan'a olmak üzere dünyanın birçok noktasına düzenlediği uçuşlarla, 2019 yılının 1 Ocak-10 Şubat arasında 4 bin tona yakın çiçek taşıdı.

Çiçeklerin, kıtalar arası yolculuğunda canlılığını koruyabilecek teknolojilere sahip olan Turkish Cargo, bu özel operasyonları, maksimum tazelik ve raf ömrü sağlayan iklimlendirmeli araçlarla gerçekleştirdi.

Uluslararası ticarette önemli bir rol üstlenen hava kargo markası, çiçek üretiminde önemli bir merkez konumunda olan Afrika kıtasında 36 ülkeye ve toplamda 54 destinasyona hava kargo hizmeti sağlayarak, Afrika'da yetiştirilen çiçeklerin dünyaya ulaşmasını sağlıyor.

Geçen yıl 20 bin ton çiçek taşıyan Turkish Cargo, farklı ısı aralıklarına sahip 43 özel kargo odası ve uçak içinde bulunan ısı kontrollü konteynerleri ile özel çözümler sunarak kaliteli hizmetini sürdürüyor.

Turkish Cargo, 2018 yılında dünyada 300'den fazla destinasyona ulaşırken, 1,4 milyon ton kargo taşıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:49 Kaynak: AA

Kenya, Nairobi, Sevgililer Günü, Ekonomi
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