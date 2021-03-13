Turkish Cargo, UNICEF'in Kovid-19 aşılarını taşıdı - Son Dakika

Turkish Cargo, UNICEF'in Kovid-19 aşılarını taşıdı

13.03.2021 12:03
Turkish Cargo, UNICEF'in Kovid-19 aşılarını taşıdı, System.String[]

Pandemi sürecinde Kovid-19 aşılarını tüm dünyaya ulaştıran Turkish Cargo, bu kez UNICEF(Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)'in kovid-19 aşılarını taşıdı.

Pandemi sürecinde Kovid-19 aşılarını tüm dünyaya ulaştıran Turkish Cargo, bu kez UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)'in kovid-19 aşılarını taşıdı. Turkish Cargo, UNICEF'in Hindistan'dan tedarik ettiği 1,7 milyon doz kovid-19 aşısını Mumbai'den Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kinşasa'ya ulaştırdı.

Türk Hava Yolları(THY)'nın hava kargo markası Turkish Cargo, pandemi sürecinde gerçekleştirdiği sağlık malzemeleri ve kovid-19 aşılarını taşıma operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre Turkish Cargo'nun son olarak  UNICEF'in kovid-19 aşılarını ve sağlık ekipmanlarını dünyanın dört bir yanına taşıdığı belirtildi.

Hava kargo markasının, İsviçre merkezli küresel nakliye şirketi 'Kuehne+Nagel' iş birliğiyle UNICEF'in Hindistan'dan tedarik ettiği 1,7 milyon doz kovid-19 aşısını, Mumbai'den Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kinşasa'ya başarılı şekilde ulaştırarak yetkililere teslim edildiği kaydedildi. Açıklamada Turkish Cargo'nun yakın zamanda yine UNICEF'e  ait olan binlerce kovid-19 şırıngasını İspanya'nın Barselona şehrinden Tunus'a ve kovid-19 aşılarını ise Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Ukrayna, Gürcistan ve Amman'a başarılı şekilde ulaştırdığı bilgisi paylaşıldı. Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo'nun kovid-19 aşılarının tüm dünyaya ulaştırılmasında önemli bir sorumluluk aldığı, küresel pandemiyle mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası otoritelerle iş birliğinin sürdürüldüğü vurgulandı.

ÇİN'DEN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA KOVİD AŞISI TAŞIDIÖte yandan açıklamada Çin'in Sinovac aşısını, başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı destinasyonlarına ulaştıran markanın birçok farklı aşı tipini taşımaya ve dünyanın dört bir yanına sağlık ulaştırmaya devam ettiği aktarıldı. Ayrıca özel kargo taşımalarında azami hassasiyet gösteren ve global standartlarda tasarladığı 'TK Pharma' ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zinciri koruyan Turkish Cargo'nun IATA CEIV (Bağımsız Denetleyiciler için Mükemmellik Merkezi) "pharma" sertifikasına sahip olarak gerçekleştirdiği operasyonlarıyla birlikte, dünyanın dört bir yanına ilaç ve aşı taşıdığı hatırlatıldı.


- İstanbul

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Turkish Cargo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkish Cargo, UNICEF'in Kovid-19 aşılarını taşıdı - Son Dakika


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