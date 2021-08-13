Turkish Dream Team gerçek oldu! XANTARES Eternal Fire takımını duyurdu! - Son Dakika

Son zamanlarda sık sık gündemimize gelen ve Turkish Dream Team olarak adlandırılan CS: GO kadrosu nihayet duyuruldu. 13 Ağustos Cuma gününün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile Eternal Fire ismindeki takım kadrosu ile birlikte tanıtıldı!

imoRR ve XANTARES'in takımlarından ayrıldığını duyurduğumuz günün akşam saatlerinde hem oyuncuların hem de Eternal Fire isimli takımın sosyal medya hesapları üzerinden takımın kadrosu espor dünyası ile paylaşıldı.

Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan iddiaları büyük bir oranda doğrulan duyurulara göre takım XANTARES, woxic, Calyx imoRR ve ISSAA'dan oluşurken, takımda koçluk görevini Timur "bishop" Şengül üstlenecek.

"BAZI ÜZÜCÜ HABERLER VERMEM GEREKİYOR"

Takımdaki en detaylı açıklama ise İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'den geldi. Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya oyuncu oldukça ciddiye başlayıp spekülasyonlara cevap vermek istediğini ve üzücü bir haber vermesi gerektiğini dile getirdi.

Açıklamanın devamında ise oyuncu bu haberin diğer takımlar için üzücü olduğunu çünkü Hulk'ın gerçek olduğunu söyleyerek takım arkadaşlarını açıkladı.

ETERNAL FIRE CS: GO TAKIMI KADROSU

Can "XANTARES" Dörtkardeş

Özgür "w0xic" Eker

Buğra "Calyx" Arkın

Ömer "imoRR" Karataş

Issa "ISSAA" Murad

Timur "bishop" Şengül (Koç)

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