Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası başladı - Son Dakika

Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası başladı

11.03.2021 07:42
Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası başladı, System.String[]

Turkish Open 2021 başladı. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasının 18. si düzenlenmeye başladı.

18. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open 2021), ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'de ilk gün büyükler kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için olimpik puan veren turnuvada Türk sporcular, ilk günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

Ülkemizi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda da temsil edecek olan Nafia Kuş, finalde Rusya'dan Polina Khan'ı mağlup ederek kadınlar 73 kiloda altın madalyaya uzandı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber gümüş madalyanın sahibi olurken, kadınlar 73 kiloda Şeyma Nur Söğüt ile erkekler 87 kiloda Yunus Sarı ile Enbiya Taha Biçer bronz madalya kazanan isimler oldu.

Turnuvanın açılış seremonisi pandemi şartları altında sade bir şekilde gerçekleştirildi. Seremonide, taekwondoya büyük hizmetleri olan ve kısa bir süre önce hayatlarını kaybeden General Ahmed Fouly ve Milan Kwee için de bir anma gerçekleştirildi. Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, yaptığı kısa konuşmada tüm katılımcılara ve görevlilere başarılar diledi.

(İHA)

Bronz Madalya, Olimpiyat, Taekwondo, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası başladı - Son Dakika


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