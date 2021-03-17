Turkish Open 2021'in son gününde milli tekvandocular 22'si altın 70 madalya kazandı
17.03.2021 23:59
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) son gününde milli sporcular, poomse kategorisinde 22'si altın 70 madalya kazandı.
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) son gününde milli sporcular, poomse kategorisinde 22'si altın 70 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'in son gününde poomse kategorisinde mücadeleler yapıldı.
Milli sporcular, 28 kategoride yapılan müsabakalarda 22'si altın, 20'si gümüş ve 28'i bronz olmak üzere 70 madalya elde etti.
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