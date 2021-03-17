Valorant Türkiye adına büyük adımlardan biri olan Turkish Pro 14 Aralık 2020 tarihinde oyuncuların kullanımına sunulmuştu. Üç aylık süreçte 6 sezonu geride bıraktık. Topluluk için büyük önem taşıyan oluşum, geçtiğimiz sezonlarda Corsair ve FOXNGAME sponsorluğunda birçok ödül dağıtmıştı. Turkish Pro 7. Sezon ile birlikte daha fazla ödül ve rekabetçi maçlar oyuncuları bekliyor.
Yeni sezonun haberi daha önce sosyal medyadan verilmişti. Turkish Pro 7. Sezon 15 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da başladı. Yeni sezonla birlikte yeni ödüllerin ve kıyasıya mücadelenin olduğu platformda heyecan başladı. Geçtiğimiz sezonlarda sıralamaya giren oyuncular ödüllerini alırken, yeni sezon için de ödüller belirlendi. Yeni sezonda ödül dağılımı şu şekilde:
600 TL
300 TL
150 TL
Turkish Pro Elite
Turkish Pro Open
250 TL FOXNGAME SİTE BAKİYESİ
125 TL FOXNGAME SİTE BAKİYESİ
75 TL FOXNGAME SİTE BAKİYESİ
Turkish Pro Wonder
VOID 7.1 ELITE KULAKLIK
KATAR PRO MOUSE
1250 VALORANT POINT
Sizde bu muhteşem ödüllerin sahibi olmak ve kıyasıya mücadeleye katılmak istiyorsanız buraya tıklayarak kayıt olabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.
Son Dakika › Gamegar › Turkish Pro 7. Sezon heyecanı başladı - Son Dakika