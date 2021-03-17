Turkish Pro 7. Sezon heyecanı başladı

Valorant Türkiye adına büyük adımlardan biri olan Turkish Pro 14 Aralık 2020 tarihinde oyuncuların kullanımına sunulmuştu. Üç aylık süreçte 6 sezonu geride bıraktık. Topluluk için büyük önem taşıyan oluşum, geçtiğimiz sezonlarda Corsair ve FOXNGAME sponsorluğunda birçok ödül dağıtmıştı. Turkish Pro 7. Sezon ile birlikte daha fazla ödül ve rekabetçi maçlar oyuncuları bekliyor.

Yeni sezonun haberi daha önce sosyal medyadan verilmişti. Turkish Pro 7. Sezon 15 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da başladı. Yeni sezonla birlikte yeni ödüllerin ve kıyasıya mücadelenin olduğu platformda heyecan başladı. Geçtiğimiz sezonlarda sıralamaya giren oyuncular ödüllerini alırken, yeni sezon için de ödüller belirlendi. Yeni sezonda ödül dağılımı şu şekilde:

Turkish Pro 7. Sezon Ödülleri

600 TL

300 TL

150 TL

Turkish Pro Elite

VOID 7.1 ELITE KULAKLIK

KATAR PRO MOUSE

1250 VALORANT POINT

Turkish Pro Open

250 TL FOXNGAME SİTE BAKİYESİ

125 TL FOXNGAME SİTE BAKİYESİ

75 TL FOXNGAME SİTE BAKİYESİ

Turkish Pro Wonder

VOID 7.1 ELITE KULAKLIK

KATAR PRO MOUSE

1250 VALORANT POINT

Sizde bu muhteşem ödüllerin sahibi olmak ve kıyasıya mücadeleye katılmak istiyorsanız buraya tıklayarak kayıt olabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.