Turkish Pro Sezon 11 sonuna gelindi! - Son Dakika

Türkiye espor ekosistemini ayağa kaldırmaya yönelik platformlardan biri olan Turkish Pro Sezon 11'in sonuna gelindi. Organizasyon sezonun sonuna gelindiğinin duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.
Paylaşılan gönderinin açıklamasına ise şunlar girildi:
Turkish Pro'da sezon 11'in sonuna geldik!
Adını ilk 5'e yazdıran ve TPP kazanan oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Turkish Pro marketinden ve ürünleri arasından istedikleri ödülü seçebilecekler.
Ödüllere göz atmadan önce gelin birlikte bu sezon dereceye giren oyunculara göz atalım:
Turkish Pro Open
W1NEZZZZZ
FURUYD
LARYNEX
OFBIEZ-
LUNOVOX
Turkish Pro Elite
WAUNNN
SWEETIEK1NG
3ROOKIE
-REXXES
YAGOELCHAVO
Playerbros ekibi olarak dereceye giren tüm oyuncuları tebrik ediyor, yeni sezonda tüm oyunculara tekrardan başarılar diliyoruz!
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