Turkish Pro Topluluk Turnuvası 3 yarı finalistleri belli oldu! - Son Dakika

Türkiye espor ekosistemini ayağa kaldırmaya yönelik platformlardan biri olan Turkish Pro Topluluk Turnuvası 3 yarı finalistleri belli oldu. Turnuvanın yarı finali ise saat 14.00'te başlayacak.

CNED & TECONE'ın destekleriyle düzenlenen Valorant Topluluk Turnuvası'nda sona yaklaşıyoruz. Turnuvanın yarı finalistleri ise şu şekilde:

FIREPOWER

Şahangiller Espor

Reaxius Esports

DEVOTEES

Turnuvanın birinci, ikinci ve MVP'sine vereceği ödüller ise şunlar:

5 Adet - AOC GK500 Red Switch Türkçe RGB Mekanik Gaming Klavye

5 Adet - AOC GM500 RGB Gaming Mouse

MVP - Hawk Gaming Chair Turkish Pro Koltuk

Buna ek olarak Turkish Pro, Twitter hesabı üzerinden yarı finalistleri duyururken "Etkinliğe Özel Çekiliş" başlığıyla bir etkinlik düzenlediğini belirtti. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken sadece 5 şart var. Bunlar sırasıyla "Turkish Pro Discord Sunucusuna Katılmak, Turkish Pro Twitter hesabını takip etmek, Turkish Pro Instagram hesabını takip etmek, AOC Gaming TR Instagram hesabını takip etmek ve HAWK Chair Instagram hesabını takip etmek." Çekilişe katılmak için tıklayabilirsiniz.