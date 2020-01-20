Turkish Red Crescent delivers aid to Turkmens in Kirkuk - Son Dakika

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Turkish Red Crescent delivers aid to Turkmens in Kirkuk
6 saat önce
JANUARY 20: Various shots as Turkish Red Crescent and Khodja Ahmad Yesevi Association deliver humanitarian aid to 500 families in Kirkuk province of Iraq on January 20, 2020..
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:08 Kaynak: AA
JANUARY 20: Various shots as Turkish Red Crescent and Khodja Ahmad Yesevi Association deliver humanitarian aid to 500 families in Kirkuk province of Iraq on January 20, 2020.
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