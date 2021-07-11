Turkish Stars League Haziran ayı sona erdi! - Son Dakika

Turkish Stars League Haziran ayı sona erdi!

Turkish Stars League Haziran ayı sona erdi!
Son Güncelleme: 12.07.2021 12:16

Haziran ayı boyunca süren kıran kırana mücadele ödüllerle taçlandırıldı! ViewSonic Master Division, Logitech Division 1 ve Division 2 liglerinde sıralamaya giren oyuncuların kazandığı hediyeler!

Rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak lig, turnuva ve etkinlikler düzenleyen Turkish Stars League Haziran ayı ödülleri dağıtıldı.

Turkish Stars League Haziran ayı sona erdi!

Haziran ayı boyunca gerçekleşen ViewSonic Master Division, Logitech Division 1 ve Division 2 ligleri tamamlandı. İlk 5 sıradaki ve ilk 3 sıradaki oyunculara ödülleri verildi.

VIEWSONIC MASTER DISIVION İLK 5 SIRADAKİ OYUNCULARIN KAZANDIĞI HEDİYELER

  1. ImYourBOSS- | Oynanan 242 Maç | Kazanılan 162 Maç | Kazanma %'si 67 | Ödüller 1000 TL + FPL-C Q
  2. OgPaaa| Oynanan 73 Maç | Kazanılan 56 Maç | Kazanma %'si 77 | Ödüller 750 TL + FPL-C Q
  3. darendeli | Oynanan 164 Maç | Kazanılan 96 Maç | Kazanma %'si 59 | Ödüller 500 TL + FPL-C Q
  4. enesgol581 | Oynanan 182 Maç | Kazanılan 104 Maç | Kazanma %'si 57 | Ödüller 250 TL
  5. -OranN | Oynanan 209 Maç | Kazanılan 113 Maç | Kazanma %'si 54 | Ödüller 100 TL

LOGITECH DIVISION 1 İLK 5 SIRADAKİ OYUNCULARIN KAZANDIĞI HEDİYELER

  1. -hopex | Oynanan 115 Maç | Kazanılan 75 Maç | Kazanma %'si 65 | Ödüller 600 TL
  2. -ASCA- | Oynanan 121 Maç | Kazanılan 71 Maç | Kazanma %'si 59 | Ödüller 400 TL
  3. IMATKAPI | Oynanan 91 Maç | Kazanılan 54 Maç | Kazanma %'si 59 | Ödüller 200 TL
  4. Cybl1 | Oynanan 168 Maç | Kazanılan 91 Maç | Kazanma %'si 54 | Ödüller 150 TL
  5. BadAlp | Oynanan 173 Maç | Kazanılan 88 Maç | Kazanma %'si 51 | Ödüller 100 TL

DIVISION 2 İLK 3 SIRADAKİ OYUNCULARIN KAZANDIĞI HEDİYELER

  1. thecarus | Oynanan 92 Maç | Kazanılan 61 Maç | Kazanma %'si 66 | Ödüller 200 TL
  2. BARBAR-| Oynanan 114 Maç | Kazanılan 70 Maç | Kazanma %'si 61| Ödüller 150 TL
  3. HAMSJK| Oynanan 45 Maç | Kazanılan 34 Maç | Kazanma %'si 76 | Ödüller 100 TL

Bir sonraki sezonda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

Kaynak: Playerbros

Türk Lirası, Logitech, Haziran, Türk, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Turkish Stars League Haziran ayı sona erdi! - Son Dakika


Son Dakika
17:14 Genç oyuncu Elçin İrem Zehra, Kardeşlerim dizisinin kadrosunda
17:02 Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzetmesi nedeniyle tepki çeken Lucescu sessizliğini bozdu: Yüceltmek için yaptım
16:58 Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağı havada çarpıştı: Pilotlar öldü
16:33 Chelsea ile ipleri koparan Lukaku'nun yeni adresi Roma olacak
16:18 Meral Akşener: Yerel seçimde kendi kadrolarımızla milletin karşısına çıkacağız
16:17 Amerikan futbolu maçında silahlı saldırı: Dört kişi yaralandı
16:08 Akşener'den seçimin kaybedilmesiyle ilgili çok konuşulacak çıkış: Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim
15:58 Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İşte FIFA'nın İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e verdiği ceza
15:54 Beyoğlu'nda kavga eden 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
15:39 The Black Eyed Peas grubu bir milyardere teknesinde konser vermek için Türkiye'ye geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2023 18:15:10. #1.13#
SON DAKİKA: Turkish Stars League Haziran ayı sona erdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement