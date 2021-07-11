Turkish Stars League Haziran ayı sona erdi!
Son Güncelleme: 12.07.2021 12:16
Haziran ayı boyunca süren kıran kırana mücadele ödüllerle taçlandırıldı! ViewSonic Master Division, Logitech Division 1 ve Division 2 liglerinde sıralamaya giren oyuncuların kazandığı hediyeler!
Rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak lig, turnuva ve etkinlikler düzenleyen Turkish Stars League Haziran ayı ödülleri dağıtıldı.
Haziran ayı boyunca gerçekleşen ViewSonic Master Division, Logitech Division 1 ve Division 2 ligleri tamamlandı. İlk 5 sıradaki ve ilk 3 sıradaki oyunculara ödülleri verildi.
VIEWSONIC MASTER DISIVION İLK 5 SIRADAKİ OYUNCULARIN KAZANDIĞI HEDİYELER
- ImYourBOSS- | Oynanan 242 Maç | Kazanılan 162 Maç | Kazanma %'si 67 | Ödüller 1000 TL + FPL-C Q
- OgPaaa| Oynanan 73 Maç | Kazanılan 56 Maç | Kazanma %'si 77 | Ödüller 750 TL + FPL-C Q
- darendeli | Oynanan 164 Maç | Kazanılan 96 Maç | Kazanma %'si 59 | Ödüller 500 TL + FPL-C Q
- enesgol581 | Oynanan 182 Maç | Kazanılan 104 Maç | Kazanma %'si 57 | Ödüller 250 TL
- -OranN | Oynanan 209 Maç | Kazanılan 113 Maç | Kazanma %'si 54 | Ödüller 100 TL
LOGITECH DIVISION 1 İLK 5 SIRADAKİ OYUNCULARIN KAZANDIĞI HEDİYELER
- -hopex | Oynanan 115 Maç | Kazanılan 75 Maç | Kazanma %'si 65 | Ödüller 600 TL
- -ASCA- | Oynanan 121 Maç | Kazanılan 71 Maç | Kazanma %'si 59 | Ödüller 400 TL
- IMATKAPI | Oynanan 91 Maç | Kazanılan 54 Maç | Kazanma %'si 59 | Ödüller 200 TL
- Cybl1 | Oynanan 168 Maç | Kazanılan 91 Maç | Kazanma %'si 54 | Ödüller 150 TL
- BadAlp | Oynanan 173 Maç | Kazanılan 88 Maç | Kazanma %'si 51 | Ödüller 100 TL
DIVISION 2 İLK 3 SIRADAKİ OYUNCULARIN KAZANDIĞI HEDİYELER
- thecarus | Oynanan 92 Maç | Kazanılan 61 Maç | Kazanma %'si 66 | Ödüller 200 TL
- BARBAR-| Oynanan 114 Maç | Kazanılan 70 Maç | Kazanma %'si 61| Ödüller 150 TL
- HAMSJK| Oynanan 45 Maç | Kazanılan 34 Maç | Kazanma %'si 76 | Ödüller 100 TL
Bir sonraki sezonda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!
Kaynak: Playerbros