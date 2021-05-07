Turkish Stars League ödülleri dağıtıldı! - Son Dakika

Rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak lig, turnuva ve etkinlikler düzenleyen Turkish Stars League ödülleri dağıtıldı.

Nisan ayı boyunca gerçekleşen ViewSonic Master Division, Logitech Division 1 ve Division 2 ligleri tamamlandı. İlk 5 sıradaki ve ilk 3 sıradaki oyunculara ödülleri verildi.

ViewSonic Master Division ilk 5 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

sougamWW | Oynanan 173 Maç | Kazanılan 109 Maç | Kazanma %'si 63 | Ödüller 1000 TL + FPL-C Q

metc0x| Oynanan 186 Maç | Kazanılan 110 Maç | Kazanma %'si 59 | Ödüller 750 TL + FPL-C Q

mıdwaynee- | Oynanan 80 Maç | Kazanılan 57 Maç | Kazanma %'si 71 | Ödüller 500 TL + FPL-C Q

Elegance | Oynanan 105 Maç | Kazanılan 67 Maç | Kazanma %'si 64 | Ödüller 250 TL

PraetorianS- | Oynanan 126 Maç | Kazanılan 75 Maç | Kazanma %'si 60 | Ödüller 100 TL

Logitech Division 1 ilk 5 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

SchwosteR | Oynanan 106 Maç | Kazanılan 70 Maç | Kazanma %'si 66 | Ödüller 600 TL

SamsunPEEK | Oynanan 246 Maç | Kazanılan 132 Maç | Kazanma %'si 54 | Ödüller 400 TL

MKalashnikov | Oynanan 134 Maç | Kazanılan 81 Maç | Kazanma %'si 60 | Ödüller 200 TL

BurraGOD | Oynanan 116 Maç | Kazanılan 71 Maç | Kazanma %'si 61 | Ödüller 150 TL

-TommydReam-| Oynanan 174 Maç | Kazanılan 92 Maç | Kazanma %'si 53 | Ödüller 100 TL

Division 2 ilk 3 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

BlackeneS | Oynanan 89 Maç | Kazanılan 56 Maç | Kazanma %'si 63 | Ödüller 200 TL

-Wesque-| Oynanan 201 Maç | Kazanılan 105 Maç | Kazanma %'si 52| Ödüller 150 TL

mitrabbit2k| Oynanan 46 Maç | Kazanılan 35 Maç | Kazanma %'si 76 | Ödüller 100 TL

Bir sonraki sezonda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!