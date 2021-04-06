Karaismailoğlu, Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'yi kabul etti (2) - Son Dakika

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Katar E-Ticaret İşbirliği Projesi kapsamında Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'yi kabul etti. (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin salondan ayrılması

Katar Postası CEO 'su Faleh Al Naemi ve beraberindekilerin görüntüsü

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