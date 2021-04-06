Karaismailoğlu, Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'yi kabul etti (2) - Son Dakika

Karaismailoğlu, Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'yi kabul etti (2)
06.04.2021 11:37
Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi ve beraberindekilerin görüntüsü Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'nin konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin salondan ayrılması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Katar E-Ticaret...
Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi ve beraberindekilerin görüntüsü
Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'nin konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin salondan ayrılması
ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Katar E-Ticaret İşbirliği Projesi kapsamında Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'yi kabul etti. (2)
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