Türkistan'da Müslümanlara yapılan zulüm kınandı - Son Dakika

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi tarafından, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yapılan baskı ve zulüm kınandı.

Çin'in, Doğu Türkistan'da uyguladığı zulme tepkiler gelmeye devam ederken, Malatya' dada Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi tarafında Soykan Parkı'nda düzenlenen basın açıklaması ile yapılan zülüm kınandı.

MTTB Malatya Şubesi Başkanı Mehmet Sağdıç, burada yaptığı açıklamada, Milli Türk Talebe Birliği Malatya gençliği olarak, mesafe olarak uzak, gönül mesafesi olarak yakın olan Doğu Türkistan'dan yükselen çığlığa kayıtsız kalmayacaklarını ifade etti. Sağdıç, " Yaklaşık 300 yıldır Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken; bütün dünya kör, sağır, dilsiz; bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmek şurada dursun görmemektedir. Ne yazık ki, milletimizin büyük çoğunluğunun yaşanan insanlık dramından haberi bile yoktur. Çin, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir" dedi.

Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve uluslararası kamuoyu yaşanan dramı görmezden geldiğine dikkat çeken Sağdıç, "Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş bir millete, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur. Bizler bu durumu görmezden gelmeyeceğiz ve susmayacağız. Dünya tarihinde bir milletin topyekün gözaltına alındığı kadın erkek ve genç yaşlı toplama kampları ve hapishanelere atıldığı sokaklarda dahi yüz tanıma sistemiyle adım adım izlendiği başka bir dönem var mı bilmiyoruz. Bir çadıra ya da pusulaya sahip olmak, pasaportu olmak, başörtüsü takmak, camiye gitmek, oruç tutmak gibi nedenler toplama kamplarına alınmaya yeterli bir sebep olarak görülmektedir" şeklinde konuştu.

Şu anki İslam iş birliği teşkilatı ya da İslam ülkeleri bu zulme karşı susmamalarının Çin'i cesaretlendirdiğini de dile getiren Sağdıç, "İslam iş birliği teşkilatı ya da İslam ülkeleri bu zulme karşı susmamalıdır. Çünkü şu anki tutum Çin'i cesaretlendirmiştir. Mübarek Ramazan ayının kapısında beklerken Müslüman bir milletin bu zulümlere uğramaya devam etmesi kabul edilmemelidir. Bizler Milli Türk Talebe Birliği gençliği olarak bugün zulme, soykırıma ve vahşete dur demek için Kütüphaneler haftası dolayısıyla kitaplarımızla buradayız. Doğu Türkistan'da olanların 1 Nisan şakası olmadığını tamamen gerçek olduğunu buradan haykırıyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA