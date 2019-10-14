Son Dakika Haberleri: Türkiye: 0-0 (ilk yarı)
Son Dakika Spor Türkiye: 0-0 (ilk yarı)

Türkiye: 0-0 (ilk yarı)

1 saat önce

Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Sissoko, Tolisso, Coman, Griezmann, Matuidi, YedderTÜRKİYE: Mert - Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Mahmut, Ozan, İrfan, Kenan, BurakEURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Türkiye, Fransa'nın konuğu oluyor.

Türkiye: 0-0 (ilk yarı), System.String[]

STAT: Stade de France

FRANSA: Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Sissoko, Tolisso, Coman, Griezmann, Matuidi, Yedder

TÜRKİYE: Mert - Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Mahmut, Ozan, İrfan, Kenan, Burak

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Türkiye, Fransa'nın konuğu oluyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

17'nci dakika sol kanattan ceza sahasına giren Griezmann'ın şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Sissoko'nun gelişine yaptığı vuruşta kaleye giden topu Mert Günok yumruklarıyla uzaklaştırdı.

21'inci dakikada sol kanattan çizgiye inen Coman'ın ortasında Griezmann kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Mert'te kaldı.

36'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Griezmann'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

MİLLİLERE TAM DESTEK

A Milli Futbol Takımı'nı Fransa'ya konuk olduğu mücadelede Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekilleri Mehmet Baykan ve Erdal Bahçıvan ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Selim Soydan da yalnız bırakmadı.


- Parisfransa
Corentin Tolisso, Griezmann, Türkiye, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:35 Kaynak: DHA
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