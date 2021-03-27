Türkiye: 0 -2 (İLK YARI) - Son Dakika

Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)

27.03.2021 20:49
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI), System.String[]

STAT: La RosaledeHAKEMLER: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul CabaneroNORVEÇ: Jarstein - Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling - Elyounoussi, Midtsjö - Berg, Odegaard - Haaland, SörlothTÜRKİYE: Uğurcan Çakır- Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan,...

STAT: La Rosalede

HAKEMLER: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero

NORVEÇ: Jarstein - Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling - Elyounoussi, Midtsjö - Berg, Odegaard - Haaland, SörlothTÜRKİYE: Uğurcan Çakır- Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak YılmazGOLLER: Dk. 4 Ozan Tufan, Dk. 28 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşı karşıya geldi. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 4'üncü dakikada Ozan Tufan ve 28'inci dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

4'üncü dakikada Türkiye öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topu önünde bulan Ozan Tufan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Jarstein'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.26'ncı dakikada Meling'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sörloth'un yaptığı vuruşta top savunmadan döndü ve bu oyuncunun önünde kaldı. Sörloth'un topu düzelterek sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.28'inci dakikada milli takım farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 0-2.36'ncı dakikada Meling'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Elyounoussi'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.42'nci dakikada Türkiye, tehlikeli geldi. Burak Yılmaz'ın ara pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


- İstanbul
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)
Türkiye: 0 -2 (İLK YARI)

Teodoro Sobrino, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye: 0 -2 (İLK YARI) - Son Dakika Spor


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