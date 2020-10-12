Türkiye: 1-1 - Son Dakika

Türkiye: 1-1

12.10.2020 00:10
Türkiye: 1-1, System.String[]

STAT: VTB ArenaHAKEMLER: Matej Jug, Matej Zunic, Grega KordezRUSYA: Shunin- Karavaev, Semenov, Kudryashov, Aleksandr Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Ionov (Dk. 70 Mostovoy (Dk. 90+1 Fomin), Miranchuk (Dk. 70 Gazinskiy), Kuzyaev (Dk.

STAT: VTB Arena

HAKEMLER: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez

RUSYA: Shunin- Karavaev, Semenov, Kudryashov, Aleksandr Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Ionov (Dk. 70 Mostovoy (Dk. 90+1 Fomin), Miranchuk (Dk. 70 Gazinskiy), Kuzyaev (Dk. 59 Cheryshev), DzyubaTÜRKİYE: Mert Günok- Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir (Dk. 80 Okay Yokuşlu), Efecan (Dk 46 Cengiz, Kenan Karaman (Dk. 81 Abdülkadir Ömür), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90+3 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz (Dk. 90+3 Enes Ünal)GOLLER: Dk. 28 Miranchuk (Rusya) - Dk. 62 Kenan Karaman (Türkiye)SARI KARTLAR: Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) - Semenov (Rusya)

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli Takım, 3'üncü hafta karşılaşmasında Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

4'üncü dakikada sol kanattan Miranchuk korneri kullandı, Dzyuba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 23'üncü dakikada Mert'in uzaklaştırmak istediği top Miranchuk'un önüne düştü. Bu oyuncu bekletmeden Dzyuba'yı gördü. Dzyuba'nın pasında Kuzyaev'in şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. 28'inci dakikada Rusya öne geçti. Orta sahada topla buluşan Zobnin, topla ilerledikten sonra ceza sahası içine çevirdi. Dzyuba'nın üstünden atladığı top Miranchuk'un önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.30'uncu dakikada sol kanattan gelişen milli takım atağında Umut Meraş ortasını yaptı. Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kaleci Shunin de kaldı.Mücadelenin ilk yarısı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.51'inci dakikada milliler gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz ortasını yaptı. Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda yan direğe çarpan top auta gitti. 55'inci dakikada Cengiz'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda kaleci Shunin topu son anda kornere tokatladı. 62'nci dakikada skora denge geldi. Kazanılan serbest vuruşta Hakan ortasını yaptı. Merih'in arka direkten içeri çevirdiği topu önünde bulan Kenan Karaman, kolay bir vuruşla topu ağlara gitti: 1-1.66'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz'in şutunda kaleci Shunin topu kornere çeldi. 75'nci dakikada sol kanattan gelişen Rusya atağında Zhirkov, ortasını yaptı. Ön direkte Bostovoy'un vuruşunda meşin yuvarlak Mert'ten döndü. Seken topu önünde bulan Dzyuba'nın vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi. 78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Shunin'in parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti. 86'ncı dakikada milliler galibiyet golüne çok yaklaştı. Burak Yılmaz ile yaptığı verkaç sonrasında müsait durumda topu önünde bulan Zeki Çelik, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu farklı şekilde auta gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.


Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Türkiye, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye: 1-1 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'de yapılan Anayasa değişikliği oylamasından "hayır" çıktı Virajı alamayan sürücü, otomobiliyle uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi Kayıp olarak aranan şahıs, ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı! Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak
KKTC'deki seçimlerin ardından Rumlar Maraş'a girmeye kalktı KKTC'deki seçimlerin ardından Rumlar Maraş'a girmeye kalktı         
23:52
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı         
23:23
Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor         
23:07
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere müdahale oldu" iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir         
22:35
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti         
21:01
Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş         
19:18
Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi         
18:33
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu         
10:35
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız         
08:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 00:20:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei