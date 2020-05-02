Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarda kutladı

Türkiye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs'ı bu yıl meydanlarda kutlayamadı.

Türkiye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs'ı bu yıl meydanlarda kutlayamadı. Ancak işçi sendikalarının akşam saat 21.00 için yaptığı çağrıyla çok sayıda kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlara çıktı.View on euronews

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