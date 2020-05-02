Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarda kutladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarda kutladı - Son Dakika Dünya

Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarda kutladı

1 saat önce

Türkiye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs'ı bu yıl meydanlarda kutlayamadı.

Türkiye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs'ı bu yıl meydanlarda kutlayamadı. Ancak işçi sendikalarının akşam saat 21.00 için yaptığı çağrıyla çok sayıda kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlara çıktı.View on euronews

Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarda kutladı

emek ve dayanışma günü, 1 Mayıs, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 12:48 


Son Dakika

Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı         
00:30
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor         
00:22
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:20
Enes Batur, Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı         
00:12
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti         
00:08
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi         
00:04
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi         
00:01
ABD'de koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca ABD'de koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca "acil durum onayı" verdi         
23:48
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı         
23:39
Trump'ın Trump'ın "Gördüm" dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray "Varsayım" dedi         
23:23
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti         
23:21
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir         
23:03
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü         
22:55
İngiltere'de Krallık Kilisesi, İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor         
22:54
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı         
22:41
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor         
22:27
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı         
22:18
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı         
21:49
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı         
21:39
Trump'ın Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz         
21:24
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı         
21:23
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?         
21:20
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor         
21:05
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı         
20:51
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek         
20:40
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim         
20:38
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler         
20:38
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı         
20:36
Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı         
20:21
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 01:48:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarda kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]