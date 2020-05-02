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Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarda kutladı
1 saat önce
Türkiye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs'ı bu yıl meydanlarda kutlayamadı.
Türkiye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs'ı bu yıl meydanlarda kutlayamadı. Ancak işçi sendikalarının akşam saat 21.00 için yaptığı çağrıyla çok sayıda kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlara çıktı.View on euronews
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2.05.2020 01:48:46. #1.13#
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