Son Dakika Haberleri: Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!
Son Dakika Ekonomi Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!

Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!

45 dakika önce

Türkiye, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 10 sıra yükselerek, 33'üncü sıraya yerleşti.

Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!, System.String[]

Türkiye, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 10 sıra yükselerek, 33'üncü sıraya yerleşti. Bakan Albayrak, "Reformlarımızı sürdüreceğiz" mesajını paylaştı.

Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:14 
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