Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!
45 dakika önce
Türkiye, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 10 sıra yükselerek, 33'üncü sıraya yerleşti.
Türkiye, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 10 sıra yükselerek, 33'üncü sıraya yerleşti. Bakan Albayrak, "Reformlarımızı sürdüreceğiz" mesajını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:14
FETÖ'cü Enes Kanter, CNN'de Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi: Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun Vatan Partisi, Greta Thunberg'in yüzünü Eren Bülbül pankartıyla kapattı Son dakika: Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi Rusya'dan tepki çekecek hareket! Rusya Savunma Bakanı, teröristbaşı Mazlum Kobani ile canlı bağlantı kurdu