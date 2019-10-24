Türkiye, 10 sıra yükseldi

Dünya Bankası'nın hazırladığı 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business) geçen sene 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya yükselerek en fazla reform yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu sene de 10 basamak ilerleyerek 33'üncü sıraya yükseldi, yeni bir rekor kırdı. Böylelikle iki senede 27 basamaklık sıçramayla büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde gerçekleştirilen 'İş Yapma Kolaylığı' çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen reformlar, Türkiye'yi Doing Business 2020 raporunda üst sıralara taşıdı. Şirket kuruluşlarında tek pencere uygulaması, tapu süreçlerinin elektronik ortama taşınması, tapu kayıtlarının kalitesinin artırılması ve harcının düşürülmesi, yatırım mallarında KDV istisnası, dış ticaret maliyetlerinin azaltılması reformları Türkiye'nin üst sıralara çıkmasını sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen reformların neticesinin alınmasından mutlu olduğunu belirterek, "Reform çalışmalarını himayesine alarak destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Bülent Aksu'ya, ilgili tüm bakanlıklara ve katkı sağlayan tüm STK'lara teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz biz de TOBB olarak özel sektör kanadının sekretaryasını yürütüyoruz, bunun için de ayrıca gururluyuz" dedi.

Sonuçların yabancı yatırımcılar için kuvvetli bir referans noktası olabileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Uzun yıllardır 60 ila 70'inci sıra arasında yer aldığımız bir listede Türkiye'nin reformlar gerçekleştirerek 33'üncü sıraya yükselmesi bizi oldukça mutlu etti. Birçok alanda reformlar yapıldı, yapılıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu atılım, Türkiye'nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir" dedi.

Türkiye'nin bu sonuçla yetinmemesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Tüm dünyaya ne kadar güçlü bir reform irademiz olduğunu göstermiş olduk. 2 senede 27 basamak sıçramak büyük bir başarı, ancak bizim için yeterli değil. Biz ülkemizi layık olduğu yerde, en üst sıralarda görmek istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Planlı, programlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdiden önümüzdeki sene gerçekleştireceğimiz reformlara çalıştık" diye konuştu.

Bu sene koordinasyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yürütüleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın bu süreci bizzat yürütecek olması hem özel sektöre hem de yabancı yatırımcıya anlamlı bir mesaj veriyor. Fuat Oktay, e-devlet projesi ile tüm devleti vatandaşın ayağına getiren, vatandaşı önceleyen bir devlet adamı. Aynı yaklaşımla hep birlikte işletmelerimizin de işlerini kolaylaştıracağız" dedi.

(İHA)