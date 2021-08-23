Türkiye 10 Uzay Hedefinde Mesafe Almış Durumda" - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Aksaray Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Aksaray Astronomi ve Uzay Kampı"nda öğrencilerle bir araya geldi.

Yıldırım, Hasan Dağı Kamp Merkezi'nde düzenlenen programda, Uzay Ajansı'nın Türkiye'de uzun zamandır beklenen ve özlenen önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Uzay Ajansı'nın biraz gecikmeli kurulduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Keşke daha evvel kurulsaydı ama 'zararın neresinden dönersek kardır' deyip biz hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. İki sene içinde yaptıklarımızın takdirle karşılandığını söyleyebilirim. Ciddi bir milli uzay programı hazırlandı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu programı bütün dünya ilgiyle karşıladı. Gittiğim yerlerde de çok ciddi ilgiyle karşılaşıyorum."

"Bu programı anlattığım zaman da 'Türkiye bunları gerçekleştirirse uzayda söz sahibi olan dünyadaki sayılı ülkelerden birisi haline gelir' deniliyor. Bu nasıl olacak, neticede biz bunu kurduk yoluna koymaya çalışıyoruz ama çok uzak olmayan bir zamanda bayrağı devredeceğiz."

"ZAMAN ALIYOR"

Yıldırım, Milli Uzay Programı'nda 10 büyük hedef açıklandığını, bunların her birinin altında çok sayıda alt hedefler olduğunu dile getirdi.

Bu hedeflerle ilgili çalışmalara başladıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu 10 hedefin her birinde mesafe almış durumdayız. Kiminde biraz daha az, kiminde biraz daha çok ama hepsinde mesafe alıyoruz. Bu 10 senelik öngördüğümüz zaman dilimi içinde de belli hedeflere ulaşmayı gayet mümkün ve gayet kuvvetle muhtemel görüyoruz. Niye bu kadar tedbirli konuşuyorum? Beklenmedik şeyler her zaman olabiliyor."

"Dünyamızda da olabiliyor, ülkemizde de olabiliyor ama bizim hazırlıklarımız en beklenmedik senaryolarda dahi ülkemizi bu 10 yılın sonunda çok daha iyi bir noktada görmek üzere kurulu. Bunun için çalışıyoruz. Dünyayı çok sıkı takip ediyoruz. Türkiye Uzay Ajansı, devletin uzay konusundaki en üst ve en yetkili kurumudur. Türkiye Cumhuriyeti devletini de temsil eder. Biz şu anda 25 civarında ülkeyle ikili ve çoklu iş birliği görüşmeleri yürütüyoruz."