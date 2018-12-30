"Türkiye 100" başvuruları başladı
57 dakika önce
TOBB tarafından TEPAV'ın desteğiyle gerçekleştirilen ve en hızlı büyüyen firmaların belirlendiği "Türkiye 100" yarışmasının beşincisi için başvurular başladı.
TOBB tarafından TEPAV'ın desteğiyle gerçekleştirilen ve en hızlı büyüyen firmaların belirlendiği "Türkiye
100" yarışmasının beşincisi için başvurular başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:00
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