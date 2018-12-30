Son Dakika Haberleri: "Türkiye 100" başvuruları başladı

"Türkiye 100" başvuruları başladı

57 dakika önce

TOBB tarafından TEPAV'ın desteğiyle gerçekleştirilen ve en hızlı büyüyen firmaların belirlendiği "Türkiye 100" yarışmasının beşincisi için başvurular başladı.

TOBB tarafından TEPAV'ın desteğiyle gerçekleştirilen ve en hızlı büyüyen firmaların belirlendiği "Türkiye 100" yarışmasının beşincisi için başvurular başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:00 

Türkiye, Ekonomi
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