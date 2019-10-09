'Türkiye 100' için başvurular başladı
2 saat önce
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen "Türkiye 100" programı için başvurular başladı.
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen "Türkiye 100" programı için başvurular başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:16
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