Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu - Son Dakika

Koronavirüse karşı aşılamada Türkiye son dönemde çok hızlı bir ilerleme kaydetti. Aşılamada her geçen gün yeni bir rekor kıran Türkiye, son haftada tüm ülkeleri geçerek en çok aşı yapılan ülke konumuna yerleşti.

"EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE'NİN"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı" ifadelerini kullandı.

TABLOYU DA PAYLAŞTI

Koca, paylaşımında ülkelerin aşılama hızına ilişkin tabloya da yer verdi.