Son Dakika Haberleri: Türkiye 149 ülke ile birlikte "İklim" grevi yaptı
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Türkiye 149 ülke ile birlikte "İklim" grevi yaptı

57 dakika önce

Türkiye 149 ülke ile birlikte "İklim" grevi yaptı 'Küresel İklim Grevi'ne Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve genç aktivist Atlas Sarrafoğlu da destek verdiİSTANBUL - Türkiye dahil 150 ülkede gerçekleşen Küresel İklim Grevi'nin İstanbul'daki adresi Kadıköy oldu.

Türkiye 149 ülke ile birlikte "İklim" grevi yaptı

'Küresel İklim Grevi'ne Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve genç aktivist Atlas Sarrafoğlu da destek verdi

İSTANBUL - Türkiye dahil 150 ülkede gerçekleşen Küresel İklim Grevi'nin İstanbul'daki adresi Kadıköy oldu. Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda toplanan yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekti. Greve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve genç aktivist Atlas Sarrafoğlu da destek verdi.

150 ülkede bugün eş zamanlı gerçekleştirilen Küresel İklim Grevi'nin İstanbul'daki adresi Kadıköy oldu. 16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in başlattığı etkinliğe destek için Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ardından Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na geçti. Etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve genç aktivist Atlas Sarrafoğlu da katılarak destek verdi. Yoğurtçu Parkı'nda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, "Bu grevin mimarı İsveçli 16 yaşındaki Greta. Kadıköy'de onun muralını da yaptık. Gelecek onların, gelecek çocukların. Bizlerden onlar devralacak. Geleceklerine sahip çıkıyorlar. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Onların önünü açarak geleceklerine sahip çıkmaları için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda renkli görüntüler oluştu. Genç aktivist Atlas Sarrafoğlu da, "Geleceğimizi geri getirmeye çalışıyoruz. Her kişi buradaki buna destek oluyor" şeklinde konuştu.

Türkiye 149 ülke ile birlikte İklim grevi yaptı

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:26 Kaynak: İHA
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