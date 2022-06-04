"Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir" - Son Dakika
Üye Girişi

"Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir"

04.06.2022 13:44

- Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, önlem alınmazsa Türkiye'nin 15-20 yıl içerisinde büyük su sorunları yaşayabileceğini söyledi Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan,...

- Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, önlem alınmazsa Türkiye'nin 15-20 yıl içerisinde büyük su sorunları yaşayabileceğini söyledi

SİVAS - Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, önlem alınmazsa Türkiye'nin 15-20 yıl içerisinde büyük su sorunları yaşayabileceğini söyledi.

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, bilinçsiz su tüketimi ve iklim değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. İleride su sıkıntısı çekmemek için acil önlemlerin alınmasını belirten Doğan, içme suyunun sanayi, oto yıkama ve halı yıkama gibi yerlerde kullanıldığı taktirde barajlarda ki su seviyesinin azalacağından içme suyu sıkıntısıyla karşılaşılabileceğini söyledi.

"Bu suyun değerini bilmek zorundayız"

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, içme suyunun israf edilmemesi gerektiğini belirterek, "Halkımız suyu dikkat kullanmalı, içme sularımızı bahçe sulamalarında veya araç yıkamalarında kullanmamalıyız. İleride su sıkıntısı çekmemek için suyu dengeli, düzgün kullanmalıyız. Ayrıca belediyelerin mutlaka sanayi de kullanılacak suların ayrı olması gerekiyor. Çünkü oto yıkamaları, sanayide kullanılan halı yıkamaları gibi benzeri şeylerde içme suyundan kullanırsak, barajlarda ki su azaldığı zaman içme suyu bulamama sorunu ile karşılaşmış olacağız. Biliyorsunuz dünyada bulunan su miktarının yüzde 2.50'si içilebilir durumda. Bu oranında genelinde çok az miktarı içme suyu olarak kullanılmakta. Bu suyun değerini bilmek zorundayız. Benim bütün insanlardan isteğim şu ileride su sorunu ile karşılaşmamak için suyumuzu düzgün kullanalım israf etmeyelim. Bulaşık yıkamak için veya saatlerce banyo yapmak için suyu israf etmeyelim" dedi.

"Türkiye 15-20 yıl sonra su sorunu ile karşı karşıya kalacak"

İl Müdürü Mustafa Doğan, bilinçsiz şekilde su tüketiminin devam ettiği taktirde içme suyunda sıkıntı yaşanacağını ifade ederek, "Elimizde veriler var, su daha da azalacak. Örnek verecek olursak bu şekilde devam edecek olursak 2070 yılında Afrika kıtası iklim değişikliğinden dolayı çöl olacak. Canlı ve insanların yaşayamayacağı çöl bir toprak olacak. Bu dünyanın kendi verileri yani elde edilen çevresel veriler herhangi bir şekilde bizim tahmin ettiğimiz bir şey değil. Çevremizi korumalıyız, biz bu çevreyi öncekilerden miras aldık gelecek nesillerimize düzgün bir şekilde aktara bilmek için üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Eğer çevresel verilerde gözüktüğü gibi devam eder, Türkiye'de bilinçsiz şekilde su tüketimine devam ederse 15-20 yıl sonra bizde su sorunu ile ciddi şekilde karşı karşıya kalacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir
Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir
Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir
Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da temiz çevre için pedal çevrildi Diyarbakır'da temiz çevre için pedal çevrildi Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan : 'Sivas temizlikte diğer iller göre daha iyi durumda' Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan : 'Sivas temizlikte diğer iller göre daha iyi durumda'
Kaynak: İHA

Mustafa Doğan, Türkiye, Sivas, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
13:36 Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 14:09:57. #1.12#
SON DAKİKA: "Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement