Türkiye, 15 Temmuz'u yurt dışı temsilciliklerinde düzenlenen panellerle anlatıyor - Son Dakika

"15 Temmuz 15 Panel" bas¸lıklı panel serisi, Türkiye'nin ABD, I·ngiltere, Almanya , Fransa , Kazakistan , C¸in, Katar , Arnavutluk , Gu¨ney Afrika , Banglades¸, I·spanya, Guatemala ve Etiyopya 'daki temsilciliklerince düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

İlk ikisi gün içinde Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğince düzenlenen panellerde, darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Türk dış politikası ile demokratik anayasal düzene karşı işlenen benzer suçlarda uluslararası iş birliğinin önemi ele alındı.

FETO¨ yapılanmasının ve 15 Temmuz darbe giris¸iminin uluslararası kamuoyuna anlatıldığı paneller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi webinar olarak gerc¸ekles¸tiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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