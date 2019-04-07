Türkiye 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sürüyor
1 saat önce
Türkiye 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Düzce'de devam ediyor.
Türkiye
15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Düzce
'de devam ediyor.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda düzenlenen ve 41 ilden 640 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde sporcular, final müsabakalarında yer almak için minderde ter döktü.
Rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya çalışan sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan şampiyonada, sporcu antrenörleri de minder kenarında heyecana ortak oldu.
Organizasyonun başhakemi Yasin Günayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir şampiyona geçirdiklerini vurgulayarak, "Tüm güreşçiler iyi hazırlanmış. Bu kardeşlerimiz gelecek vadediyor." dedi.
Şampiyona, bugün ödül töreniyle sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:11 Kaynak: AA
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