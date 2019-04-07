Son Dakika Haberleri: Türkiye 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sürüyor - Düzce

Türkiye 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sürüyor - Düzce

45 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda genç sporcular kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda genç sporcular kıyasıya mücadele etti.

Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda düzenlenen ve 41 ilden 640 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular, final müsabakalarında yer almak için minderde ter döktü.

Rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya çalışan sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan şampiyonada, sporcu antrenörleri de minder kenarında ter döktü.

Uluslararası 1. sınıf hakem ve 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Başhakemi Yasin Günayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada 15 yaş altı gençlerin kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Güzel bir şampiyona geçirdiklerini anlatan Günayar, şöyle konuştu:

"Ortam gayet güzel, çok güzel güreşçilerimiz var. Tüm güreşçiler iyi hazırlanmış. Burada 13-15 yaş arası çocuklarımız var, bu kardeşlerimiz kulüplerinde çok iyi hazırlanıp buraya geliyor. Bu sporcular gelecek vadediyor."

Günayar, Türkiye Güreş Federasyonu'nun özellikle küçük yaşlardaki sporculara önem verdiğini ifade etti.

Şampiyona, bugün ödül töreniyle sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:45 Kaynak: AA

Türkiye, Spor
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