Son Dakika › Dünya › 'Türkiye 1600 Suriyeliyi Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de eğitiyor' - Son Dakika Dünya
'Türkiye 1600 Suriyeliyi Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de eğitiyor'
6 saat önce
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Milli Suriye Ordusu çatısı altındaki farklı birliklere bağlı 1600 kadar paralı askerin Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de Türkiye'ye ait eğitim kamplarında hazırlandığını iddia etti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Milli Suriye Ordusu çatısı altındaki farklı birliklere bağlı 1600 kadar paralı askerin Libya'ya gönderilmek üzere Türkiye'ye ait eğitim kamplarında hazırlandığını iddia etti.
SOHR, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Süleyman Şah, Sultan Murat ve Mutasım Tümenleri'nden 1600 askerin Libya'da Halife Hafter güçlerine karşı savaşmak üzere Afrin'deki Türk eğitim kamplarında beklediklerini savundu.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:35
Son Dakika 2019'un en çok aranan şarkıcıları Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi