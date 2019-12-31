'Türkiye 1600 Suriyeliyi Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de eğitiyor' - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Türkiye 1600 Suriyeliyi Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de eğitiyor' - Son Dakika Dünya

'Türkiye 1600 Suriyeliyi Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de eğitiyor'

6 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Milli Suriye Ordusu çatısı altındaki farklı birliklere bağlı 1600 kadar paralı askerin Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de Türkiye'ye ait eğitim kamplarında hazırlandığını iddia etti.

'Türkiye 1600 Suriyeliyi Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de eğitiyor', System.String[]

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Milli Suriye Ordusu çatısı altındaki farklı birliklere bağlı 1600 kadar paralı askerin Libya'ya gönderilmek üzere Türkiye'ye ait eğitim kamplarında hazırlandığını iddia etti.


SOHR, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Süleyman Şah, Sultan Murat ve Mutasım Tümenleri'nden 1600 askerin Libya'da Halife Hafter güçlerine karşı savaşmak üzere Afrin'deki Türk eğitim kamplarında beklediklerini savundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Suriye, Afrin, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi

Son Dakika Haberleri
17:57 Yeni Zelanda'da 2020'nin ilk dakikaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika Haber
17:56 Kayseri'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika Haber
17:53 İstanbul 112, yılbaşı gecesine hazır - Son Dakika Haber
17:50 2019'a damga vuran 9 arkeolojik keşif - Son Dakika Haber
17:46 Uyuşturucu hap ticaretinden tutuklandı - Son Dakika Haber
16:38 Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı - Son Dakika Haber
16:32 Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:03:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Türkiye 1600 Suriyeliyi Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de eğitiyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]