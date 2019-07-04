Son Dakika Haberleri: Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu
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Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu

1 saat önce

2-4 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası sona erdi.

Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu, System.String[]
2-4 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası sona erdi.
Türk Milli Takımı'nın A ve B grubu olarak iki takımla mücadele verdiği şampiyonada milliler; Sırbistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Makedonyalı rakiplerini yenerek takımlar kategorisinde şampiyon oldu.
Takım müsabakalarındaki başarısını ferdi müsabakalarda da gösteren Genç Milli Takım, 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.
Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şu şekilde:
Çift Bayanlar: 1. Ece Sare Başakın+Zehra Erdem (Türkiye), 2. Yasemen Bektaş+Cansu Erçetin (Türkiye), 3. Zeynep Akdeniz+Selen Özdemir (Türkiye), 3. Marija Sudimac+Andela Vitman (Sırbistan)
Çift Erkekler:  1. Hasan Berkay Günbaz+Nurullah Saraç (Türkiye), 2. Yunus Emre Karakaş+Tayfun Taşdemir (Türkiye), 3. Sezgin Kelebek+Hilmican Şimşek (Türkiye), 3. Semih Baha Başakın+ Serkan Uğurlu (Türkiye)
Karışık Çiftler: 1. Semih Baha Başakın+Zehra Erdem (Türkiye), 2. Serkan Uğurlu+Ece Sare Başakın (Türkiye), 3. Taha Emirhan Budak+Yasemen Bektaş (Türkiye), 3. Yunus Emre Karakaş+Ayça Özgür (Türkiye)
Tek Bayanlar: 1. Marija Sudimac (Sırbistan), 2. Bahar Yavru (Türkiye), 3. Ayça Özgür (Türkiye), 3. Sara Loncar (Sırbistan)
Tek Erkekler: 1. Nurullah Saraç (Türkiye),  2. Tayfun Taşdemir (Türkiye), 3. Sezgin Kelebek (Türkiye), 3. Cvetomir Stoianov (Bulgaristan)
Şampiyona sonunda Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan ödül törenine Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, başkan vekili Selçuk Yılmaz, genel sekreter Hayati Kısacık, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş katıldı.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:11 Kaynak: DHA
Türkiye, Spor
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