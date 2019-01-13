Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
(TSSF) tarafından Kütahya
'da düzenlenen Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası, sona erdi.
TSSF'nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon kapsamında düzenlenen şampiyonada, 22 erkek ve 9 kadın takım, madalya için mücadele verdi.
Kütahya Dumlupınar
Üniversitesindeki (DPÜ) olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen ve 4 gün süren müsabakalarda, kadınlarda birinciliği İstanbul
Bilimsel Yüzme Spor Kulübü, ikinciliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Spor Kulübü, üçüncülüğü de Marmara
Spor Kulübü elde etti.
Erkeklerde ise Deniz Yıldızları Spor Kulübü birinci, ODTÜ Su Sporları Kulübü ikinci, Deniz Kızı Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü de üçüncü oldu.
TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonasını ilk kez gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sualtı hokeyinin TSFF'nin en önemli spor branşlarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Sualtı hokeyinde uluslararası başarı grafiği son 10 yılda yükselerek devam etti. Katıldığımız tüm şampiyonalarda büyük başarılar elde ettik. Bu başarıların sürdürülebilmesi için hep birlikte azim ve çaba ile gayret ediyoruz. İnşallah sporcularımız ülkemize madalya kazandırmaya devam edecekler." dedi.
Kütahya Valisi Ömer Toraman da sualtı hokeyinde uluslararası şampiyonalarda söz sahibi haline gelmesinin sevindirici olduğunu dile getirerek, sporcuları tebrik etti.
Konuşmaların ardından derece elde eden takımlara, Kütahya Valisi Ömer Toraman, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören
ve Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret tarafından madalya ve kupaları verildi.
Şampiyona, kapanış seremonisiyle sona erdi.