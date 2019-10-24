Son Dakika Haberleri: Türkiye 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke oldu
Son Dakika Güncel Türkiye 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke oldu

Türkiye 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke oldu

18 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında geçen sene 43. basamakta yer alan Türkiye, 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke olmuştur.

Türkiye 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke oldu, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında geçen sene 43. basamakta yer alan Türkiye, 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke olmuştur." denildi.

(İHA)

Maliye Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
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