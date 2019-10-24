Türkiye 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke oldu
18 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında geçen sene 43. basamakta yer alan Türkiye, 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında geçen sene 43. basamakta yer alan Türkiye, 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke olmuştur." denildi.
(İHA)
FETÖ'cü Enes Kanter, CNN'de Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi: Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun Vatan Partisi, Greta Thunberg'in yüzünü Eren Bülbül pankartıyla kapattı Son dakika: Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi Rusya'dan tepki çekecek hareket! Rusya Savunma Bakanı, teröristbaşı Mazlum Kobani ile canlı bağlantı kurdu