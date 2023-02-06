10 ilimizi yıkan deprem sonrası pes dedirten vicdansızlık! Fırsatçılar, kiralara ve battaniye fiyatlarına zam yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

10 ilimizi yıkan deprem sonrası pes dedirten vicdansızlık! Fırsatçılar, kiralara ve battaniye fiyatlarına zam yaptı

06.02.2023 16:11

1939 Erzincan depreminin ardından Türkiye'de en büyük felaket yaşanırken fırsatçılarda gün yüzüne çıktı. 2 bin 818 binanın yıkılmasının ardından deprem bölgesindeki bazı ev sahipleri kira fiyatlarını artırdı bazı fırsatçılar ise bölgeye gönderilmek üzere alınan battaniye fiyatlarına yüzde 150'lik zam yaptı.

10 ili vuran 7.7 ve 7,6'lık iki büyük depremde toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 bin 385 kişi yaralandı, 2 bin 818 bina yıkıldı.

DEPREM SABAHI KİRAYA 500 TL ZAM

Ülkemiz 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsılırken, yaşanan büyük depremi fırsata çevirmek isteyenler ise fiyat güncelleme derdine düştü. Daha önce İzmir ve Elazığ depremlerinde de yaşanılan kira fırsatçılığı bu büyük depremde de yaşandı. Depremden etkilenen Malatya'daki bir ev sahibinin 6 Şubat' sabahı fiyat güncellemesi yaparak 500 TL zam yapması pes dedirtti.

BATTANİYE FİYATLARINA YÜZDE 150 ZAM YAPTILAR

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesi için en öncelikli ihtiyaçlardan biri battaniye. Battaniye alarak bölgeye yardım göndermek isteyenlerin olması fırsatçıların gözünü döndürdü.

Battaniye fiyatlarında fırsatçılık yapıldığını söyleyen gazeteci Hande Fırat sosyal medya hesabından "Sabah battaniyeleri 100 e satan bazı fırsatçılar şimdi 250 ye çıkarmak nasıl bir vicdan! Ayıptır ayıp" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR (2)
  • Dicle Omay: Allah ım siz nasıl insanlarsanız.hiç mi vicdan yok sizde.çimento battaniye kiraya zam ne demek oralarda.yardımcı olmanız gerekirken bu vicdansızlık niye Allah tan korkmazlar.size söylenecek çok şey var da buna bile değmiyorsunuz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Gökçe Keskin: Yazıklar olsun !!!!şu zamanda yapılacak şey mi bu ülkemiz çok büyük acılar yaşıyorken sözün bittiği yer!!!!!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Marmarisliler depremzedelere yardım için seferber oldu Marmarisliler depremzedelere yardım için seferber oldu Osmaniye'de kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkazlar havadan görüntülendi Osmaniye'de kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkazlar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş, kiracı, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 ilimizi yıkan deprem sonrası pes dedirten vicdansızlık! Fırsatçılar, kiralara ve battaniye fiyatlarına zam yaptı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında depreme yakalandı! Panikle masanın altına saklandı
16:30 Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı
16:31 Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, depremin yıktığı Hatay'a yardım götürüyor
16:25 Galatasaraylı İsmail Çipe, depremin vurduğu Hatay'a yardım götürmek için yola çıktı
16:05 Deprem felaketinin ardından fırsatçılar ortaya çıktı! Borsada çimento fiyatları tavan yaptı
16:04 10 ilimizi yıkan deprem sonrası pes dedirten vicdansızlık! Fırsatçılar, kiralara ve battaniye fiyatlarına zam yaptı
15:59 Fırsatçılar bunu da yaptı! Yıkılan evler tekrar yapılacak diye çimento hisselerini tavan yaptırdılar
15:58 10 ili vuran deprem sonrası vicdanları sızlatan fırsatçılık! Kira ve battaniye fiyatlarına zam yaptılar
14:48 İlk depremde hasar gören bina 7.6'ya dayanamadı! Bir anda yerle bir oldu
15:39 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin şiddeti Danimarka ve Grönland'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2023 16:58:32. #1.11#
SON DAKİKA: 10 ilimizi yıkan deprem sonrası pes dedirten vicdansızlık! Fırsatçılar, kiralara ve battaniye fiyatlarına zam yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement