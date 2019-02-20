Türkiye 1970 Yılından Beri Düzenlenen Fuara İlk Kez Katılmadı

YÜZBİNLERCE Alman turizm ilgilisinin ziyaret ettiği Münihteki f.ree.e adlı fuara Türkiye
'den 13 turizm kuruluşu kendi imkanları ile küçük standlar kurarak katıldı.
Turizm Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri nedeniyle her Avrupa
ülkesinde sadece bir fuara katılma kararı aldığını ve Almanya
'da sadece Berlin
Turizm Fuarı'nın seçildiğini dile getiren Rixos
Oteller Zinciri yetkilisi Hilal Altınay, ilk gün olmasına rağmen oldukça ilgi gördüklerini söyledi. Sabah
saatlerinde binlerce ziyaretçinin kuyruğa girdiği fuara Türkiye'den Rixos dışında Ali Bey
Hotels, Barut Hotels, Kamelya Collection, Stone Group ve Sunis Otelleri stand açarak tanıtım yaptı.