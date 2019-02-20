Son Dakika Haberleri: Türkiye 1970 Yılından Beri Düzenlenen Fuara İlk Kez Katılmadı

Türkiye 1970 Yılından Beri Düzenlenen Fuara İlk Kez Katılmadı

1 saat önce

YÜZBİNLERCE Alman turizm ilgilisinin ziyaret ettiği Münihteki f.ree.e adlı fuara Türkiye'den 13 turizm kuruluşu kendi imkanları ile küçük standlar kurarak katıldı.

Türkiye 1970 Yılından Beri Düzenlenen Fuara İlk Kez Katılmadı, System.String[]
YÜZBİNLERCE Alman turizm ilgilisinin ziyaret ettiği Münihteki f.ree.e adlı fuara Türkiye'den 13 turizm kuruluşu kendi imkanları ile küçük standlar kurarak katıldı.

Turizm Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri nedeniyle her Avrupa ülkesinde sadece bir fuara katılma kararı aldığını ve Almanya'da sadece Berlin Turizm Fuarı'nın seçildiğini dile getiren Rixos Oteller Zinciri yetkilisi Hilal Altınay, ilk gün olmasına rağmen oldukça ilgi gördüklerini söyledi.

Sabah saatlerinde binlerce ziyaretçinin kuyruğa girdiği fuara Türkiye'den Rixos dışında Ali Bey Hotels, Barut Hotels, Kamelya Collection, Stone Group ve Sunis Otelleri stand açarak tanıtım yaptı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 

Rixos, Türkiye, Güncel
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