Son Dakika Haberleri: Türkiye 2. Lig Futsal Müsabakaları Nevşehir'de Başladı

Türkiye 2. Lig Futsal Müsabakaları Nevşehir'de Başladı

14 dakika önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TSUF) tarafından organize edilen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye 2. Lig Futsal Müsabakaları" başladı.

Türkiye 2. Lig Futsal Müsabakaları Nevşehir'de Başladı, System.String[]
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TSUF) tarafından organize edilen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye 2. Lig Futsal Müsabakaları" başladı.

NEVÜ Spor Merkezinde başlayan müsabakalara, kızlarda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi, erkeklerde ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi katılıyor.

30 Mart'a kadar devam edecek müsabaka sonunda derece elde eden takımlar, bir üst lige yükselecek.

Müsabakalardaki ilk karşılaşmaları, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve TSUF Nevşehir İl Temsilcisi Doç. Dr. Özden Taşğın birlikte izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Türkiye, Nevşehir, Spor
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