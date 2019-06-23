Son Dakika Haberleri: Türkiye, 2'nci Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını okçulukta kazandı
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Türkiye, 2'nci Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını okçulukta kazandı

34 dakika önce

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen ve 21 Haziran'da başlayan 2'nci Avrupa Oyunları'nda Türkiye ilk madalyasını okçulukta kazandı.

Türkiye, 2'nci Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını okçulukta kazandı, System.String[]
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen ve 21 Haziran'da başlayan 2'nci Avrupa Oyunları'nda Türkiye ilk madalyasını okçulukta kazandı.
Milli sporcular Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı, üçüncülük maçında Hırvatistan'ı 153-152 yenerek bronz madalyaya uzandı. Bu madalya ile Türkiye, Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını kazandı.
Avrupa Oyunları'nda Türkiye; 3x3 basketbol, atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo ve kano branşlarında mücade ediyor. Turnuva 30 Haziran'da sona erecek.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:26 Kaynak: DHA
Belarus, Avrupa, Türkiye, Spor
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