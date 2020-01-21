Türkiye 2.'si oldu - Son Dakika
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Türkiye 2.'si oldu

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurga Spor Kulübü sporcusu Nisa Arıkan Türkiye Taekwondo Şampiyonası Gençler kategorisinde Türkiye 2.'si oldu.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurga Spor Kulübü sporcusu Nisa Arıkan Türkiye Taekwondo Şampiyonası Gençler kategorisinde Türkiye 2.'si oldu.


Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, başarılı sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Selim Tuna, yaptığı açıklamada " Ankara'da devam eden gençler Türkiye Taekwondo şampiyonasında Dodurga Spor Kulübü sporcumuz Nisa Arıkan Türkiye 2.si olarak Milli takıma davet edildi. Nisa tıpkı Hanife ve Şüheda gibi Uluslararası Turkish Open Taekwondo turnuvasında ülkemizi temsil edecek. Kendisini ve antrenörünü başarılarından dolayı kutluyor, bize yaşattıkları bu gurur dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Dodurga, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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