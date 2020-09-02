Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde 2 gün süren şampiyonada 400'den fazla atlet yarıştı.
Müsabakaların ardından 12-13 Eylül'de İstanbul'da yapılacak Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası'nın milli takımı da oluşturuldu.
Şampiyonanın ikinci gününde branşlarında ilk sırayı alan isimler şöyle:
Erkekler:
200 metre: Oğuz Uyar, Çanakkale, 21.35
800 metre: Muzaffer Altındaş, Trabzon, 1.54.23
3000 metre: Devrim Kazan, İstanbul, 8.14.04
110 metre engelli: Tibet Sancak, İzmir, 14.12
3000 metre engelli: İbrahim Karateker, Muş, 9.20.56
Sırıkla atlama: Lütfi Atalay, Konya, 4,80
Üç adım atlama: Onur Çaparoğlu, Adana, 14,96
Cirit atma: Ahmet Toyran, İstanbul, 58,37
Disk atma: Tarık Özer, Tokat, 49,14
Dekatlon: Batuhan Arda Erol, Ankara, 5530 puan
Kadınlar:
200 metre: Simay Özçiftçi, İzmir, 24.84
1500 metre: Şevval Özdoğan, Niğde, 4.34.78
5000 metre: Tuğçe Özkan, İstanbul, 16.55.01
100 metre engelli: Yaren Yıldırım, Tokat, 14.38
Yüksek atlama: Doğa Olga Özbaki, Ankara, 1,68
Uzun atlama: Gizem Akgöz, İzmir, 5,76
Gülle atma: Pınar Akyol, İstanbul, 14,64
Çekiç atma: Vildan Kelek, Tokat, 51,27
Heptatlon: Zeynep Çaylak, Eskişehir, 4246 puan
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 23:37
Son Dakika › Spor › Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor