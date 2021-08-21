Türkiye, 20 yaş altı plaj voleybolunda Balkan şampiyonu oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ve Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikililerinden oluşan milli takımlar, finalde karşılaştı.
Finali 21-14 ve 21-15'lik setlerle 2-0 kazanan Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi şampiyon olurken, Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi ise gümüş madalya elde etti.
Şampiyonada genel sıralama şöyle oluştu:
1. Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük (Türkiye)
2. Sacit Kurt-Ahmet Can Tür (Türkiye)
3. Ermal Maliqi-Erion Bajrami (Kosova)
4. Angel Boskov-Marko Makarovski (Kuzey Makedonya)
5. Endrit Nrecaj-Rilind Gashi (Kosova)
6. Denis Demko-Gilman Palani (Arnavutluk)
7. Indrit Vani-Denis Dedjo (Arnavutluk)
Kaynak: AA
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