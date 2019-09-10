"Türkiye 200 milyar dolar sınırını 2023'e kadar aşar"

2023 HEDEFİNE DOĞRU

Dijital dönüşüm, Endüstri 4.0, devlet teşvikleri, Türkiye'nin lojistik konumu ve hava yolu ağı gibi ihracatımıza çarpan etkisi yaratan unsurların e-ihracat kanallarını da zenginleştirdiğini ifade eden Çiğdemli, "Her yıl yükselişe geçen ihracat rakamlarında online kanaların da katkısı büyük. 2023 hedeflerimiz için tüm ihracatçılarımızın en kısa sürede e-ihracat ağlarına da dahil olması elzemdir" şeklinde konuştu.

İHRACAT LİDERİ SEKTÖRLER

TİM'in son ihracat verilerine göre ülkemizde ihracatını en çok artıran sektör, yüzde 46,5 artışla Savunma ve Havacılık oldu. Onu yüzde 30 artışla Süs Bitkileri, yüzde 29 artışla Çimento Cam Seramik Toprak Ürünleri takip etti. Rakamsal bazda ihracat lideri sektörler ise sırasıyla Otomotiv, Kimyevi Maddeler ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon. Sadece Ağustos ayında 1219 yeni firma ihracata başladı. Türk ihracatçılar 223 ülke ve bölgeye ulaşırken, bu ülkelerin 56'sına yapılan ihracat yüzde 50'nin üzerinde artırıldı. En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise sırasıyla Almanya, İngiltere ve Irak. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın toplamdaki payı yüzde 48. İllerin bazında ihracat rakamlarına bakıldığında, 45 ilin ihracatını artırdığı görülüyor. En dikkat çekici artışlar, ihracatını 17 katına çıkaran Yalova,yüzde 37 artışla Muğla ve yüzde 34 artışla Malatya'da yaşandı. Yalova'nın ihracat artışında Gemi ve Yat sektörü etkili olurken, Muğla ve Malatya'da Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller başı çekiyor. En çok sayıda ülkeye ihracat yapan sektör ise 54 ülke ile çelik sektörü oldu. Onu 45 ülke ise Kimyevi Maddeler sektörü ve 35 ülke ile Hububat takip etti.